Zum Mordsharz-Festival gastieren Stefan Dehler und Christoph Huber am 17. September im Tabakspeicher-Museum.

Im Museum in Nordhausen wird es kriminell

Nordhausen. Das Mordsharz-Festival gastiert am 17. September mit drei Lesungen in der Stadt in Nordthüringen.

Auch in diesem Jahr ist Nordhausen eine der Stationen des Mordsharz-Festivals. „Fünf Tage, vier Städte, drei Bundesländer“, so wirbt das Festival. Die Südharzer Krimifreunde sollten sich den Freitag, 17. September, vormerken. An dem Abend ist das Festival zu Gast im Tabakspeicher-Museum.

Nach der leider wegen Corona im vergangenen Jahr ausgefallenen Veranstaltung wollen die Festival-Organisatoren die Kultur im Harz endlich wieder durchstarten lassen. Das ursprünglich 2020 geplante Programm wird in weiten Teilen in dieses Jahr übernommen. Dementsprechend behalten die ursprünglichen Karten für diese neuen Veranstaltungen Gültigkeit, können allerdings auch umgetauscht oder zurückgegeben werden.

Los geht es am 17. September um 18 Uhr mit „Friedrich Glauser: Der alte Zauberer“. Die Lesung bestreiten Stefan Dehler und Christoph Huber. Danach folgen um 19.30 Uhr Marc Elsberg und Dietmar Wunder mit „Der Fall des Präsidenten“. Als Höhepunkt gilt die Abschlusslesung „Vier durch Vier“ mit Arne Dahl und Peter Lontzek um 21 Uhr.

Karten für 12 Euro gibt es im Vorverkauf im Tabakspeicher und an der Abendkasse. Die Lesung von Marc Elsberg und Dietmar Wunder ist bereits ausverkauft. Es gelten die AHA- und 3G-Regeln.