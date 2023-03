Im Nordhäuser Ortsteil Hörningen kann wieder gestöbert werden

Zum dritten Mal wird am 3. und 4. März in das Schützenhaus nach Hörningen zum Kindersachen- und Spielzeugbasar eingeladen.

Hörningen. Die Mitglieder vom Kulturverein Hörninger Hummeln haben zum dritten Mal einen Kindersachen- und Spielzeugbasar in der Teichstraße organisiert. Sie freuen sich am 3. und 4. März auf viele Besucher.

Die Mitglieder vom Kulturverein Hörninger Hummeln laden am Freitag und Samstag, 3. und 4. März, zu ihrem dritten Kindersachen- und Spielzeugbasar in das Schützenhaus nach Hörningen ein. Der Vorverkauf für Schwangere startet am Freitag in der Teichstraße ab 15 Uhr. Für alle anderen öffnen sich die Basartüren von 16 bis 19 Uhr. Am Samstag kann in der Zeit von 10 bis 14 Uhr gestöbert werden.

Verkauft werden Baby- und Kinderbekleidung für Frühjahr/Sommer ab Größe 50 bis 176, Schwangerschaftsbekleidung, Kinderspielzeug, Kinderwagen, Laufräder, Fahrräder, Babyschalen und Autositze und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen und Würstchen gesorgt. Zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen an den Kulturverein.