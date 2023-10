Im Nordhäuser Theater im Anbau wird es märchenhaft: Dornröschen feiert Premiere

Der Nordhäuser Ballettchef Ivan Alboresi hat den Ballettklassiker „Dornröschen“ choreographiert. Nun steht die Premiere an.

Der Nordhäuser Ballettdirektor bringt den Klassiker „Dornröschen“ auf die Bühne. Die Zuschauer können sich auf ein moderne Interpretation freuen.

Das Ballett „Dornröschen“ feiert am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr im Theater im Anbau in Nordhausen Premiere. Die Zuschauer können sich auf eine moderne Interpretation des Klassikers freuen, kündigt Theatersprecherin Renate Liedtke an. Ballettdirektor Ivan Alboresi hat die Choreographie übernommen. Für ihn ist das Stück eine Geschichte vom Erwachsenwerden.

„Dornröschen“, dem die französische Version des Märchens von Charles Perrault zugrunde liegt, ist eines der berühmtesten Ballette von Peter I. Tschaikowsky. Dies ist nicht zuletzt der sehr melodiösen und farbenreichen Musik zu verdanken. In Nordhausen wird das Loh-Orchester Sondershausen unter der musikalischen Leitung von Michael Helmrath Tschaikowskys Meisterwerk musizieren.

Erzählt wird die Geschichte der Prinzessin Aurora, der die Feen zu ihrem 16. Geburtstag Segenswünsche bringen. Die böse Fee Carabosse, die nicht geladen war, verflucht das Mädchen zu einem hundertjährigen Schlaf, aus dem sie nur der Kuss eines Prinzen erlösen kann.

Weitere Vorstellungen: 4., 12., 19., 24. November, 2., 14., 26. Dezember, 6., 13., 28., 30. Januar 2024 sowie 12. und 15. März 2024