Im Südharzer Ort Obergebra werden gleich zwei Feuer zu Ostern angezündet

Obergebras Ortschaftsbürgermeister Michael Stoff auf dem Spielplatz an der Feuerwehr.

Obergebra. Überall in der Landgemeinde Bleicherode lodern bald wieder die Osterfeuer. Wann und wo sie in Obergebra brennen und welche Pläne der Ortsteil für seinen Spielplatz hat.

Das Osterfeuer in Obergebra wird in diesem Jahr wie traditionell gewohnt wieder auf dem alten Festplatz stattfinden. Dies teilt Ortsbürgermeister Michael Stoff (Linke) auf der Sitzung des Gemeinderates mit. Beginn ist am Ostersamstag, 8. April, um 18 Uhr, mit einem kleinen Feuer für die Kinder. Ab 20 Uhr wird dann das große Osterfeuer weithin sichtbar brennen, hieß es weiter.

Zudem informierte der Ortschef darüber, dass neben dem Feuerwehrgerätehaus ein großer geschlossener Container aufgestellt wird. Dieser soll als Lager für die Dinge dienen, die derzeit noch im alten Konsum untergestellt werden, wie Buden für den Weihnachtsmarkt.

Die Anregung von Gemeinderatsmitglied Karin Meitrodt (pl), dass später die Kinder des Ortes den Container bemalen oder besprayen können, wurde vom Bürgermeister positiv aufgenommen.

Für den Spielplatz unterhalb der Feuerwehr soll in diesem Jahr noch ein Bodentrampolin angeschafft werden. Auch die Erneuerung der dortigen Schaukel ist notwendig. Die dafür erforderlichen Mittel sollen zur Hälfte durch das von den Vereinen beim Weihnachtsmarkt und beim letztjährigen Spielplatzfest gesammelte Geld sowie Spenden, die beim Spielplatzfest eingegangen sind, abgedeckt werden. Der restliche Betrag komme aus dem Ortschaftsratsbudget.