Impfungen im Südharz frühestens ab Februar

Dem Start der deutschen Impfkampagne gegen das Corona-Virus folgt im Südharz so bald keine Impfung. „Voraussichtlich erst im Februar können wir mit dem impfen beginnen“, erklärte Herbert Spiller, Nordhäuser Regionalleiter der Kassenärztlichen Vereinigung, auf TA-Anfrage. Corona-Blog: Thüringens Kliniken arbeiten am Limit – Die Corona-Regeln für Silvester in Thüringen

Er betonte, dass diese Verzögerung nicht an fehlenden Strukturen liegt: „Wir sind vorbereitet, hätten auch über die Feiertage gearbeitet. Aber es fehlt schlicht am Impfstoff.“ Damit könne weder das geplante Impfzentrum im „Nordhaus“ in Nordhausen-Nord seine Arbeit aufnehmen noch eines der geplanten mobilen Teams etwa in Seniorenheimen mit dem Impfen beginnen. Vergangenen Mittwoch war das Thüringer Impfportal an den Start gegangen. Über dieses sollte man sich für einen Impftermin anmelden können.

Doch selbst für über 80-Jährige ist dies hierzulande nicht möglich: Eine Terminvergabe, erklärt Spiller, erfolge erst etwa zwei Wochen vor einem gesicherten Impfstart im jeweiligen Impfzentrum. Er zeigt Verständnis dafür, dass andere Regionen bevorzugt. In unserem Landkreis sei das Infektionsgeschehen schließlich auch wesentlich geringer als beispielsweise in Eisenach. Thüringenweit lag der Inzidenzwert – also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – am Donnerstag bei 246. Im Südharz betrug der Wert 103. Allerdings ist es im benachbarten Kyffhäuserkreis mit 118 nicht viel mehr – dennoch steht das Bad Frankenhäuser Impfzentrum auf dem Impfportal für eine Terminvergabe zur Auswahl. In Nordthüringen ist es aktuell neben dem in Bad Langensalza das einzige.

Die Impfzentren werden von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben. Ziel in Nordhausen sind etwa 150 Impfungen gegen das Corona-Virus pro Tag. Etwa 30 Ärzte und Helfer sind zum Dienst in der Impfzentrale bereit.

TA-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an

Großer Ansturm zum Start des Thüringer Corona-Impfportals – Tausende Termine vergeben