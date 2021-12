Impfzentrum Nordhausen fehlt Personal

Nordhausen. Die Kassenärztliche Vereinigung wünscht sich vom Nordhäuser Landrat nicht Kritik, sondern Unterstützung - vor allem beim Personal, das fürs Impfen fehlt.

Die Coronaschutz-Impfquote im Südharz verharrt nahezu auf demselben Niveau wie im Oktober. Bei den Zweitimpfungen – die Einmalimpfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson sind inbegriffen – lag sie laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) Ende November bei 66,5. Zum Vergleich: Ende Oktober betrug die Impfquote 64,3.

Die Nachfrage nach Impfungen ist groß. Landrat Matthias Jendricke (SPD) hatte deshalb jüngst eine Sonntagsöffnung des Nordhäuser Impfzentrums gefordert. Davon allerdings ist man weit entfernt: Seit Tagen taucht dieses im Online-Terminvergabeportal im Gegensatz zu anderen Standorten nicht auf.

Impfaktionen an nächsten drei Samstagen

„Aufgrund von Personalmangel im administrativen Bereich, zum Beispiel beim Check-in, können wir die Impfstelle in Nordhausen bislang nicht aufstocken, weshalb wir dort auch keine weiteren Termine anbieten können“, erklärt KV-Sprecher Matthias Streit. Wenn dem Landrat an einer Aufstockung gelegen ist, appelliere er noch einmal an seine Unterstützung.

Unabhängig davon gibt es an den nächsten drei Samstagen – dem 4., 11. und 18. Dezember – gemeinsam mit Funke Medien in der Rothenburg-Straße 31 in Nordhausen Impfaktionen. Von 12 bis 18 Uhr steht ein Impfteam bereit, 500 Dosen Biontech und Johnson & Johnson zu verimpfen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Damit niemand umsonst wartet, werden vor Ort Bändchen vergeben.