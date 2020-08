In der Sommerpause wird in Nordhausens Schulen gewerkelt

Die Ferienzeit gehört an den Schulen den Handwerkern. Sie nutzen die sechswöchige Pause, um in den Bildungseinrichtungen notwendige Reparaturarbeiten vorzunehmen oder andere Aufgaben zu bewältigen. Auch in den städtischen Schulen hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Nach Auskunft von Stadtsprecher Lutz Fischer wurden elektrische Anlagen, brandschutztechnische Einrichtungen, Einbruchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung oder Aufzugsanlagen überprüft und die Gebäude grundgereinigt. Außerdem mussten vereinzelt in den Objekten die durch Vandalismus entstandenen Schäden beseitigt werden. Zusätzlich zu diesen Instandhaltungsmaßnahmen kamen weitere hinzu.