Die sechs Bauhof-Mitarbeiter bekamen von rund 30 Einwohnern von Harztor am Wochenende Unterstützung.

In Harztor 2000 Kilo Obst gesammelt

Niedersachswerfen. An der Sammelaktion des Bauhofs in Harztor beteiligten sich rund 30 Bürger.

Zufrieden mit der Resonanz auf die zweitägige Obstsammelaktion vergangenes Wochenende in Harztor zeigte sich Bauhof-Chef Tino Scharfe: „Am Samstag hatten wir die drei Kisten in nicht einmal einer Stunde voll gesammelt. So schnell waren wir noch nie“, freute er sich über die Unterstützung von rund 30 Erwachsenen und Kindern aus den Harztor-Ortschaften.

300 Kilogramm fasst eine Kiste. Aus den insgesamt knapp 2000 Kilogramm Obst, vor allem Äpfel, werden in Harzungen etwa 1000 Liter Saft gepresst, die wieder an die vier Kindertagesstätten in Harztor kostenlos verteilt werden.

Möglich ist diese Aktion dank rund 1600 Euro Spenden.