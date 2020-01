In Heringen bröckelt die Kirche – Spenden werden benötigt

Heringens Kirche ist nun durchsichtig. Nicht weil die unzähligen Löcher in der Außenfassade des über 275 Jahre alten Gotteshauses zu groß geworden sind, sondern weil seit einiger Zeit ein kleineres Pendant existiert – eines aus Acrylglas. Neben den zahlreichen Verzierungen rundherum, die das Modell eindeutig als Heringens St.-Michaelis-Kirche identifizieren, klafft im Dach ein Schlitz, der groß genug ist, um gefaltete Scheine und Münzen passieren zu lassen. Denn das Original aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts braucht dringend eine Sanierung der Außenfassade, um in neuem Glanz zu erscheinen.

Nachdem das Pfarrhaus umfassend saniert und vor gut 15 Monaten der 275. Geburtstag der Kirche gefeiert wurde, sei es nun an der Zeit für das äußere Erscheinungsbild des sakralen Gebäudes im Zentrum von Heringen. Obwohl es im Inneren des Gotteshauses auch einige Baustellen gäbe, seien die Schäden von außen gravierender, erklärt Pfarrerin Sabine Meinhold.

Schon vor 100 Jahren wurden Schäden aktenkundig

Zu lange hat der Zahn der Zeit am Sandstein genagt und Vertiefungen hinterlassen, die mehr als 20 Zentimeter tief sind. Fakten, die so einschneidend sind, dass man sie bereits vor hundert Jahren in den Akten vermerkte, weiß Sabine Meinhold, die sich seit 2017 mit ihrem Mann Hauke die Heringer Pfarrstelle teilt. Daher steht bei den größeren Veranstaltungen, wie zuletzt beim großen Adventsgottesdienst zum 3. Advent oder zur Christvesper an Heiligabend, die durchsichtige Spendenbox. Dabei macht die Pfarrerin regelmäßig auf die Sammelaktion aufmerksam, zusammen mit dem Hinweis, sich umzuschauen, so dass ein jeder sehen kann, wofür es verwendet werden soll.

Ende des vergangenen Jahres habe man das Sanierungskonzept bei einem Architekten in Auftrag gegeben, so das dieses demnächst erstellt werden könne. „Erst danach können wir Förderanträge stellen, in dem Wissen, dass es noch lange dauern wird“, so Pfarrerin Meinhold.

Spenden an: Kreissparkasse Nordhausen, IBAN DE97 8205 4052 0031 010 090, Kontoinhaber: Kirchenkreis Südharz, Verwendungszweck: RT 20 Kirchenkasse Kirche St. Michaelis Heringen