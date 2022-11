In Neustadt startet eine Adventwanderung durch das Harzfelder Holz

Neustadt. Südharzer Landschaftspfleger planen eine 8,5-Kilometer-Tour ab Neustadt und locken mit Glühwein am Ziel.

Zu einer Adventwanderung durch das Harzfelder Holz lädt der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser (LPV) im Rahmen seines Hotspot-Projektes „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ am Sonnabend, 3. Dezember, ein, kündigt LPV-Sprecherin Silke Staubitz an.

Die Route führt auf einer Strecke von 8,5 Kilometern vom Luftkurort Neustadt aus auf Wald- und Feldwegen durch einen interessanten Ausschnitt der heimischen Karstlandschaft. Dabei verläuft die Strecke teilweise auch entlang des Karstwanderweges und des Urwaldpfades. „Naturbelassene Laubwälder, Karsttäler und Offenlandbereiche mit weiten Ausblicken in die Landschaft des Südharzes machen die Wanderung zu einem abwechslungsreichen Erlebnis“, meint Silke Staubitz. Am Wegesrand können auch Einblicke in den ehemaligen Kupferschieferbergbau und das traditionelle Köhlerhandwerk gewonnen werden.

Das Team des im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Hotspot-Projektes will die Wanderung mit kurzweiligen Erläuterungen zur Region und ihren Naturschätzen begleiten.

Treffpunkt zur Wanderung ist am 3. Dezember um 13 Uhr auf dem Parkplatz am Rüdigsdorfer Weg in Neustadt. Von dort aus geht es gemeinsam zur Harzer Holzdampflok, wo zu einem Becher Glühwein eingeladen wird. Dort ist auch eine Stempelstelle der Harzer Wandernadel. Spätestens gegen 17 Uhr soll am Ende des Rundweges der Parkplatz wieder erreicht werden.

Anmeldungen für die Wanderung werden erbeten unter Telefon: 03631 / 4966978 oder per E-Mail an hotspot-suedharz@lpv-shkyf.de, aber auch kurzentschlossene Teilnehmer sind herzlich willkommen.