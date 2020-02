In der Großen Bahnhofstraße in Niedersachswerfen startet im Februar 1995 der Ausbau der Großen Bahnhofstraße in Niedersachswerfen.

In Niedersachswerfen wird gebaut

In der Ausgabe vom 17. Februar 1995 vermeldete die Thüringer Allgemeine, dass mit dem grundhaften Ausbau der Großen Bahnhofstraße in Niedersachswerfen begonnen wurde. Aktuell wird in der Nähe der damaligen Baustelle gebaut. So werden ab Dienstag die Straßenbauarbeiten in der Vater-Jahn-Straße/L 1037 wieder aufgenommen, so die Gemeinde Harztor. Während der Arbeiten bleibt die Straße gesperrt, wohl bis zum 30. April. Parallel gibt es Restarbeiten in der Northeimer Straße/L 1037, die ebenfalls gesperrt wird.