In Nordhausen Andacht hören per Nachrichtenapp

Die Landeskirchliche Gemeinschaft Nordhausen verschickt via Whatsapp an alle Interessierten täglich eine etwa fünfminütige Kurzandacht. Hierfür sollte eine Nachricht an Telefon: 01575/1024381 gesendet werden, informierte Prediger David Israel. Auch kann die Andacht als Telefonansage gehört werden, die gibt es unter Telefon: 03631/6588895. Damit ergänzt die Landeskirchliche Gemeinschaft ihr seit Jahresbeginn bestehendes Angebot des täglichen Bibelvorlesens. Kapitelweise hatten mehr als 300 Menschen, unter anderem der Südharzer Superintendent Andreas Schwarze, die Heilige Schrift eingelesen. Die so nach und nach entstandenen Audio-Dateien werden ebenfalls per Whatsapp verschickt oder können am Telefon abgehört werden.