In Nordhausen auf Mann eingeprügelt und verletzt zurückgelassen

Auf Mann eingeprügelt und verletzt zurückgelassen

Mit Gesichtsverletzungen kam am Dienstagabend ein Mann ins Krankenhaus Nordhausen. Ein Zeuge beobachtete kurz vor 20 Uhr eine Auseinandersetzung im Windlücker Weg und entdeckte den verletzten Mann. Außerdem sah er einen grauen Passat mit hoher Geschwindigkeit davonfahren. Er verständigte die Polizei. Das 34-jährige Opfer hatte sich von den zwei unbekannten Männern von der Bochumer Straße nach Nordhausen Ost fahren lassen.

Die Unbekannten hielten am Pferdehof und sollen dann unvermittelt auf das Opfer eingeschlagen haben. Danach seien sie mit dem Auto geflüchtet. Ob sich die Täter und das Opfer kannten und warum es zur Körperverletzung kam, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Einbrecher im Vereinsheim

Von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in das Vereinsheim des Kleingartenvereines Am Rossmannsbach in Nordhausen ein. Sie stahlen aus der Werkstatt Werkzeug und verschiedene Geräte. Auch ein Baucontainer geriet ins Visier der Einbrecher. Er wurde ebenfalls aufgebrochen. Noch ist der entstandene Schaden unklar. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen