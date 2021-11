In Nordhausen betrunken mit Auto gegen Baum gefahren - Einbrecher unterwegs

Nordhausen. Gegen einen Baum gefahren ist ein betrunkener Autofahrer in der vergangenen Nacht in Nordhausen. Außerdem gab es Einbrecher in einer Pension.

In Nordhausen betrunken mit Auto gegen Baum gefahren

Mit über 1,5 Promille Atemalkohol saß in der Nacht zu Donnerstag ein Mann in der Hesseröder Straße hinterm Lenkrad. Beim Rechtsabbiegen auf ein Grundstück stieß er gegen einen Baum an der Grundstückseinfahrt. An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Eine Zeugin hatte gegen 2.10 Uhr den Knall gehört und wählte den Notruf, als im selben Augenblick eine Polizeistreife den Unfallort passierte. Der 33-jährige Fahrer blieb unverletzt. Er musste mit zur Blutentnahme. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Einbrecher in Pension

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag Zugang über ein gekipptes Fenster in das Zimmer einer Pension in der Arnoldstraße in Nordhausen. Sie nahmen aus einer Geldbörse Bargeld und verschwanden. Die Geldbörse ließen der oder die Täter im Pensionszimmer zurück.