In Nordhausen entsteht eine Rundhalle für Flugzeuge

Am Rande des Flugplatzgeländes im Bielschen Gewerbegebiet entsteht derzeit eine Rundhalle in Leichtbauweise. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Arbeiten. Die Hülle steht, als Nächstes folgt das Dach“, sagt Bauherr Dirk Jagemann. Das Mitglied des Nordhäuser Fliegerclubs hatte die Idee, in der Halle nach ihrer Fertigstellung in der neuen Flugsaison ab Frühjahr Flugzeuge auf einem Drehteller zu präsentieren.