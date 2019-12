Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Nordhausen gelten andere Öffnungszeiten über die Feiertage

Auf geänderte Öffnungszeiten über die Festtage und den Jahreswechsel hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Die gesamte Nordhäuser Stadtverwaltung bleibt am 27. Dezember geschlossen. Vom 24. bis 26. Dezember und vom 31. Dezember bis 1. Januar 2020 bleibt die Stadtinformation geschlossen. Zwischenzeitlich und ab dem 2. Januar 2020 gelten die normalen Öffnungszeiten.

Die städtischen Museen sind vom 23. Dezember bis einschließlich 25. Dezember sowie am 30. und 31. Dezember zu. Am 1. Januar 2020 sind die Museen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Stadtbibliothek bleibt vom 24. bis 26. Dezember und vom 31. Dezember bis 1. Januar 2020 geschlossen. Wie in den vergangenen Jahren hat das Badehaus auch zwischen den Feiertagen geöffnet, und zwar am 26. Dezember von 14 bis 20 Uhr, tags darauf sowie am 30. Dezember von 8 bis 22 Uhr, am 28. und 29. Dezember von 9 bis 22 Uhr und am 31. Dezember von 10 bis 16 Uhr. Geschlossen ist das Badehaus am 24. und 25. Dezember sowie am 1. Januar.