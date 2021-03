In Nordhausen gibt es ein Osterfeuer zum Mitnehmen

Nordhausen. Die Nordhäuser St.-Blasii-Gemeinde bietet am Karsamstagabend in Nordhausen eine besondere Aktion – „Osterfeuer to go“.

Ein „Osterfeuer to go“ organisiert der Kinderkirchenladen (Kila) der St.-Blasii-Gemeinde zu Beginn der Osternacht am Karsamstag von 18 bis 21 Uhr, kündigt Gemeindepädagoge Frank Tuschy an. Es ist an der letzten Station des Kreuzweges im Keller vom Blasii-Gemeindehaus. Vor dem Pfarrhaus bekommen alle Besucher ein Osterfeuer zum Mitnehmen. Dabei handelt es sich um ein Stück Baumstamm, das nach der Art eines Schwedenfeuers eingesägt ist. Das Holz für die kleinen Osterfeuer stellte die Forstbetriebsgemeinschaft Leimbacher Wald zur Verfügung. Die Anfertigung wurde von der Südharzer Naturparkverwaltung durch tagelange Arbeit mit der Kettensäge unterstützt, berichtet Tuschy. Die Jugendlichen vom Kila schrauben an jeden Stamm zwei Dachlatten an, so dass jedes Feuer brennend von zwei Personen zu Fuß durch die Stadt nach Hause getragen werden kann.