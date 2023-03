In Nordhausen kommen Rum-, Whisky- und Ginfans auf ihre Kosten

Nordhausen. Ein Nordhäuser Unternehmen bietet wieder zahlreiche Tastings für Liebhaber von Spirituosen an.

Von Mai bis Juli veranstaltet Aschenbrenner & Sänger – Spirits & Smoke wieder einige Tastings. So wird es zwei Fahrten mit der historischen Straßenbahn geben. Das erste Straßenbahn-Tasting findet am 13. Mai um 16 Uhr statt und entführt in die Welt des R(h)um. Die zweite Fahrt am 10. Juni um 16 Uhr nimmt die Teilnehmer mit auf eine Whisk(e)y-Weltreise und stellt Abfüllungen aus aller Welt vor. Die Fahrten dauern etwa eineinhalb Stunden und beinhalten fünf verschiedene Abfüllungen zum Thema, Wasser und ein Tastingglas.

R(h)umqualitäten stehen am 27. Mai um 16 Uhr auf dem Petriturm auf dem Petersberg im Mittelpunkt. Die Dauer der Veranstaltung wird etwa zwei Stunden betragen. Fünf bis sechs R(h)um, Wasser und ein Tastingglas sind hier inclusive. Die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause findet am 8. Juli um 17 Uhr im Park Hohenrode statt. Im Kutscherhaus steht ein zweistündiges Gintasting auf dem Programm, bei dem fünf bis sechs Gins verkostet werden. Dazu gibt es Wasser, Tonic und ein paar Snacks.

Karten für die Tastings gibt es ab sofort bei Aschenbrenner & Sänger – Spirits & Smoke am Kornmarkt 1 oder unter Telefon: 03631/99 01 72