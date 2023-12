In Nordhausen müssen 18 alte Bäume weichen

Nordhausen Die Fällarbeiten sind sowohl für den 8. als auch für den 11. Dezember geplant.

Diesen Freitag, dem 8. Dezember, und am Montag, dem 11. Dezember, laufen im Gehege Baumfällarbeiten. Insgesamt lässt die Stadt von der Firma Oberbüchler 18 abgestorbene große Bäume absägen, teilte Pressesprecherin Franziska Mühlhause am Freitag mit. Dabei handele es sich um Buchen, Ahorn und Kiefern in unmittelbarer Nähe von Wegen und der Wallrothstraße. Sie würden ein „hohes“ Gefahrenpotenzial in sich bergen. Wegen der Baumfällarbeiten sind temporäre Sperrungen einzelner Bereich des Geheges erforderlich, der Autoverkehr ist nicht betroffen.