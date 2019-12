In Nordhausen ohne Führerschein, aber unter Drogen gestoppt

In Nordhausen ohne Führerschein, aber unter Drogen gestoppt

Am 25. Dezember kontrollierten Polizisten 7.10 Uhr einen Daewoo in der Bochumer Straße in Nordhausen. Der Fahrer konnte weder Personalausweis noch Führerschein vorlegen und wirkte dabei sehr unruhig. Es wurde ihm ein freiwilliger Drogentest angeboten, welcher positiv reagierte.

Eine Blutentnahme wurde im Anschluss im Südharz-Klinikum Nordhausen angeordnet. Ein zwischenzeitliche Überprüfung zum Führerschein ergab, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Das benutzte Fahrzeug war zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben, da für dieses kein Versicherungschutz mehr bestand. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und durfte danach gehen.