In Nordhausen sind die Dinos los

Vor dem Eingang der Nordhäuser Wiedigsburghalle hat sich am Samstagnachmittag eine längere Schlange gebildet. Zwei größere Dinosaurier-Modelle vertreiben den Wartenden die Zeit und dienen häufig als Motive für ein Erinnerungsfoto. Kaum drinnen, tauchen die Besucher dann noch tiefer in die Urzeit ein.

Um die 30 verschiedenen Dinosaurier bevölkern hier die Fläche, auf der sich sonst sportlich betätigt wird. Dazu gehören neben dem Tyrannosaurus Rex – kurz T-Rex – auch der Velociraptor oder der Brachiosaurus. Gerne hätte Veranstalter Mario Sperlich noch mehr Urzeit-Giganten im Rahmen der mobilen Erlebnisausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ gezeigt. „Doch einige Modelle bekamen wir nicht durch die engen Eingangstüren“, erläutert der Schausteller aus der Nähe von Magdeburg. Normalerweise umfasse die Ausstellung, die in den Wintermonaten bundesweit überwiegend in Hallen gezeigt wird, um die 40 Exponate. „Im Sommer sind es sogar weit über 100“, gibt er einen Einblick. Die Idee, mit Dinosauriern auf Tour zu gehen, stammt ursprünglich von seinem Vater. „Ich habe die Ausstellung von ihm übernommen, und mein Sohn wird sie eines Tages von mir übernehmen“, sagt Mario Sperlich, dessen Familie das Schaustellergewerbe bereits in der sechsten Generation betreibt. Dass eine Faszination für die ausgestorbenen Urzeittiere bei Klein und Groß vorhanden ist, beweisen ihm stets die Besucherzahlen. Auch über den Andrang in Nordhausen freut sich Mario Sperlich.

Die fünfjährige Eve Magdalena Pluschhat posiert für ein Foto im Maul eines T-Rex. Foto: Doreen Hotzan

„Die Ausstellung ist sehr schön gestaltet. Es ist eine nette Abwechslung“, lobt Birgit Thomas. Die Nordhäuserin ist gemeinsam mit ihrer Enkelin Eve Magdalena Pluschhat in die Wiedigsburghalle gekommen. „Sie liebt Barbie und Dinos“, sagt sie und lacht. Berührungsängste hat die Fünfjährige nicht. Mutig klettert sie in das offene Maul eines T-Rex und posiert dort stolz für ihre Oma. Ein paar Meter weiter gehen Maximilian (6), Wilian (6) und Xavey (8) auf Tuchfühlung mit einem Velociraptor, der sich bewegt und auch Geräusche von sich gibt. „Wir sind allesamt große Dino-Fans“, erklärt die Nordhäuserin Kinga Smentek, die die Jungs begleitet. Selbst bei den diesjährigen Faschingskostümen sei die Wahl auf die Urzeit-Giganten gefallen. Von der Ausstellung sind die Vier begeistert. „Sie ist ansprechend“, sagt Kinga Smentek. Dass hier nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene einiges lernen können, gefällt Jessica Schwartz aus Nordhausen besonders gut. So geben zahlreiche Informationstafeln sowie ein Film Aufschluss über das Leben der Dinosaurier und ihr Aussterben, aber auch über die Geschichte ihrer Entdeckung. Eigentlich wollte Mario Sperlich länger mit der Ausstellung in Nordhausen gastieren. „Aber wir konnten die Halle nur für einen Tag mieten“, bedauert er.