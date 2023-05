In Nordhausen soll neue Selbsthilfegruppe entstehen für Angehörige von an Alkoholsucht Erkrankten

Nordhausen. Betroffene Südharzerin möchte im Kreis Nordhausen eine ungezwungene Gesprächsgruppe gründen. Angesprochen sind Angehörige von an Alkoholsucht erkrankten Menschen.

Demnächst soll es eine weitere Selbsthilfegruppe in Nordhausen geben, kündigt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes, an. Eine Angehörige eines an Alkoholsucht erkrankten Menschen würde gern eine Gesprächsgruppe gründen. Hier könnten sich Betroffene regelmäßig, beispielsweise einmal im Monat, zum Erfahrungsaustausch treffen und über ihre Ängste, Unsicherheiten und den Umgang mit den kranken Angehörigen reden – diskret, respektvoll und verschwiegen. Dies könne Hilfe und Unterstützung bieten. Der Gesprächskreis wäre unabhängig vom Suchthilfezentrum der Diakonie. Wer Interesse hat, kann sich bei der Selbsthilfekontaktstelle im Landratsamt melden.