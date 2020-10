Charles Antoine Collin vom Musée de l´Ardenne beim Aufbau der Marionettenschau in der Flohburg in Nordhausen.

Nordhausen. Stadtverwaltung bietet zur Flohburg-Sonderausstellung „Vive la marionnette“ ein interessantes Begleitprogramm an.

In Nordhausen tanzen Däumelinchen und andere Marionetten

Die Marionetten aus der französischen Partnerstadt Charleville-Mézières laden zu einem Besuch der Sonderausstellung „Vive la marionnette“ in die Flohburg ein. Neben dem museumspädagogischen Angebot in den Herbstferien gebe es auch ein interessantes Begleitprogramm, berichtet Lutz Fischer, Sprecher der Stadtverwaltung.

Am Samstag, 31. Oktober, lassen Eva Lankau und Martina Degenhart ab 15 Uhr im Flohburg-Museum die Puppen tanzen. Geplant ist eine lebendige und fröhliche Darstellung verschiedenster Marionettenarten. Der Kartenvorverkauf ist nur in der Flohburg möglich.

Das Marionettenspiel „Däumelinchen“ vom Northeimer Theater der Nacht wird am Sonntag, 1. November, 15 Uhr, in der Stadtbibliothek aufgeführt. Die Geschichte wird im Bauchladentheater mit Stabfiguren und Handpuppen erzählt. Die Eintrittskarten gibt es nur in der Bücherei.

Im Museum Tabakspeicher gastiert am Samstag, 14. November, 15 Uhr, das Marionettenspiel „Zarewna“ vom Figurentheater Tatyana Khodorenko mit fabelgleichen Marionetten und aufwendigem Bühnenbild. Wegen Corona ist die Platzkapazität eingeschränkt.

Alle Veranstaltungen werden unter Beachtung der Hygienevorsichtsmaßnahmen durchgeführt. Das Tragen von Masken für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren ist bis zur Einnahme des Sitzplatzes Pflicht.