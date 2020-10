Ein Projekt nimmt Gestalt an. Es betrifft das Terrain am Braunen Hirsch in Sophienhof. Die Erfolgsgeschichte, an der Familie Kuche mit ihrem Gasthaus seit Jahren fleißig schreibt, könnte um ein weiteres Kapitel ergänzt werden.

Auf dem benachbarten Gelände sollen zwei Wohngebäude und sechs Ferienwohnungen neu entstehen. Das Planverfahren hat begonnen. Die Gemeinde Harztor will einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen. Dafür muss auch der Flächennutzungsplan geändert werden. Ein Vorentwurf soll ab Anfang November öffentlich ausliegen. Fünf Wochen – bis 4. Dezember – sind dafür vorgesehen. Jedermann habe das Recht, nach Einsichtnahme in die Unterlagen zu einer Stellungnahme, erklärt die Gemeinde. Der Vorentwurf wird auf der Harztor-Homepage im Internet als Download bereitgestellt. Zudem können die Unterlagen im Bauamt eingesehen werden.