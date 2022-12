Konditormeister Ulrich König aus Neustadt verziert in seiner Backstube in der Burgstraße Torten. Die aktuelle Entwicklung macht ihm Sorgen.

In Südharzer Bäckereien bleiben die Öfen phasenweise kalt

Südharz. Bäcker und Konditoren reagieren mit zahlreichen Einsparungen auf die explodierenden Kosten. Einer denkt übers Aufgeben nach.

Ulrich König ist verärgert. Vor 40 Jahren ist der Konditormeister von Auleben nach Neustadt gekommen. Hier hat er in der Burgstraße seine Bäckerei mit Café aufgebaut. Nun muss Ulrich König hilflos mitansehen, wie sein Unternehmen langsam schwindet. „Die ganzen gegenwärtigen Bedingungen sind für mich inakzeptabel. Wenn das so weitergeht, bin ich am Überlegen, zuzumachen“, sagt er.

Gestiegene Lebensmittelpreise und die Energiekrise machen ihm zu schaffen. „Ich soll jetzt 4500 Euro Gas nachbezahlen und muss dann einen Abschlag von 2500 Euro zahlen. Hinzu kommen Lohnkosten in Höhe von 11.000 Euro und Materialkosten von 8000 Euro. Das muss ich ja erst einmal erwirtschaften“, meint der Konditormeister. Die Preise für Produkte aus seiner Backstube sind leicht gestiegen. So kosten Brötchen statt wie bisher 0,35 Cent nun 0,40 Cent. Für ein Brot müssen Kunden statt 3,20 Euro nun 3,90 Euro bezahlen. Die Leute kaufen verhaltener, hat Ulrich König beobachtet. „Die wollen sparen.“

Die Preise für Backwaren sind gestiegen

Sparmaßnahmen hat nun auch der Konditormeister ergriffen. Um Strom zu sparen, wird in der Backstube zwei Tage lang kein Brot mehr gebacken. Für Januar hat Ulrich König Kurzarbeit für seine Angestellten beantragt. Ursprünglich sollte sein Sohn Christian die Bäckerei übernehmen. Unter den Bedingungen schreckt er davor zurück. Er wolle nicht nur arbeiten und dann rentiere es sich nicht, sagt Christian König.

Bäcker Andreas Brock aus Ilfeld gibt sich trotz der widrigen Umstände kämpferisch. „Ich habe nicht vor, das Handtuch zu werfen“, betont er. Andreas Brock hat auf die Kostensteigerungen reagiert. Die Preise für seine Produkte sind gestiegen. Brötchen kosten bei ihm nicht mehr 0,35 Cent, sondern 0,45 Cent. Auch in der Backstube selbst versucht der gelernte Bäcker und Konditor Vorkehrungen zu treffen. „Früher ist der Ofen schonmal eine halbe Stunde weitergelaufen, bis weitergebacken wurde. Das machen wir jetzt nicht mehr“, zählt er ein Beispiel auf. Zudem achte Andreas Brock darauf, dass sämtliche Lampen beim Verlassen des Geschäfts ausgeschaltet sind. „Ich habe auch auf LED umgestellt“, so Andreas Brock. Um Kosten einzusparen, hat er zudem die Arbeitszeiten beim Personal verkürzt.

Aufgeben ist für Jörg Meyer ebenfalls keine Option. Der Inhaber der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei in Bleicherode schaut stattdessen, wo er sparen und sein Unternehmen weiter am Laufen halten kann. Genau wie seine Kollegen auch hat er die Preise für seine Produkte minimal zwischen zwei und 15 Cent anheben müssen. „Wir kommen aber nicht darum herum, im Januar noch einmal nachzuziehen“, kündigt er vor dem Hintergrund der gestiegenen Rohstoffpreise an. Von der Gaspreiserhöhung ist Jörg Meyer nicht betroffen. „Unsere Öfen werden mit Öl beheizt“, nennt der Inhaber den Grund dafür. Im Verkaufsbereich sind die Einsparungen jedoch spürbar. Die Filialen haben verkürzte Öffnungszeiten. Brötchen werden dort nur noch zu bestimmten Zeiten aufgebacken. Ansonsten bleibt der Ofen aus.