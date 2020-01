Woffleben. In Woffleben kann demnächst der Bus nicht mehr in der Schulstraße halten.

In Woffleben entfällt eine Bushaltestelle

Wegen Bauarbeiten kommt es in der Schulstraße in Woffleben in der Zeit vom 3. Februar dieses Jahres bis voraussichtlich zum 30. Juni 2021 zu Behinderungen auf der Regionalbuslinie 241. „In diesem Zeitraum kann auf der Linie 241 die Haltestelle in der Schulstraße nicht bedient werden. Wir bitten unsere Fahrgäste, als Ersatz die Haltestelle Woffleben/Guderslebener Straße zu nutzen“, erklärte Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben. Für Fragen ist die Betriebsleitzentrale telefonisch unter 03631 / 63 92 15 oder 03631 / 63 92 16 erreichbar.