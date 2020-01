Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Wolkramshausen gibt es Informationen zur neuen Stromleitung

Der Stromnetzbetreiber 50 Hertz plant, die 220-kV-Leitung zwischen Wolkramshausen und Vieselbach durch eine neue 380 kV-Freileitung zu ersetzen. In diesem Zusammenhang ist für Samstag, den 25. Januar, in Wolkramshausen ein Infomarkt geplant, und zwar in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Alten Schäferei. Vorgestellt werden allen interessierten Bürgern der aktuelle Projektstand und die verschiedenen Planungsvarianten.