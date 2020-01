Inder verstärken Cricket-Mannschaft in Nordhausen

Die TSG Krimderode und die Nordhäuser Hochschule kooperieren in Zukunft miteinander. So können 25 sportbegeisterte indische Cricket-Spieler der Hochschule in der Cricket-Mannschaft der TSG Krimderode mitspielen.

„Diese Zusammenführung bedeutet für die Spieler der Hochschule qualitativ bessere Trainings- und Spielmöglichkeiten, für die Krimderöder Cricket-Mannschaft eine personelle Verstärkung“, heißt es in einer Presseerklärung des Kreissportbundes (KSB).

„Ich freue mich, dass die Verantwortlichen der TSG Krimderode und der Hochschule sofort gesprächsbereit und offen für die Kooperation waren. Ich bin mir sicher, dass die Studenten sehr gut im Verein aufgenommen werden und gemeinsam mit den bereits integrierten Cricket-Spielern ein tolles Team bilden“, meinte die Integrationsbeauftragte des Kreissportbundes, Manuela Henning.