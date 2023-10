Individuell und persönlich: Vortrag an der Hochschule Nordhausen Förder- und Therapieplänen im Gesundheitswesen

Nordhausen. Mit geeigneten Mitteln die Zufriedenheit von Patienten und Personal im Gesundheitswesen zu steigern, dies steht im Mittelpunkt eines öffentlichen Vortrags an der Hochschule Nordhausen.

Impulse, die gemeinsame Vortragsreihe der Hochschule und der Stadt Nordhausen geht in die nächste Runde. Zum Thema „Der beste Förder- und Therapieplan ist der, der zu ihnen passt“ referiert Andreas Seidel am 10. Oktober um 18 Uhr im Hörsaal 1 der Hochschule. In den letzten Jahren werden im Sozial- und Gesundheitswesen immer mehr personenzentrierte und individuelle Förder- und Therapiepläne entwickelt.

Menschen, die Unterstützung und Hilfe suchen, werden an der Erstellung dieser Pläne aktiv und, an ihren Bedürfnissen orientiert, einbezogen. Ein solches Vorgehen kann die Zufriedenheit von Klienten, Patienten und Fachpersonal steigern.

Im Vortrag werden anschaulich und verständlich aktuelle Entwicklungen und auch eigene Forschungsergebnisse dargestellt.