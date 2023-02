Inflationsausgleichsprämie spielt in Nordhausen wichtige Rolle bei Haustarifverträgen

Alexander Scharff von der Gewerkschaft IG Metall aus Nordhausen will im Frühjahr in die Betriebe gehen, um für Inflationsausgleichsprämie zu werden.

Nordhausen. Die IG Metall aus Nordhausen will, dass möglichst viele Arbeitnehmer durch Zahlung von 3000 Euro entlastet werden. Anspruch darauf besteht nur in tarifgebundenen Betrieben.

Die Inflationsausgleichsprämie spielt auch in anstehenden Verhandlungen auf betrieblicher Ebene eine Rolle. „Wir wollen, dass viele Kolleginnen und Kollegen durch diese Prämie entlastet werden – und zwar durch einen Tarifvertrag auch auf betrieblicher Ebene. Darum werden wir im Frühjahr offensiv in Betriebe gehen, in denen die Prämie noch nicht oder bisher nur unzureichend umgesetzt wurde“, erklärt Alexander Scharff, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Nordhausen.

Mit der Inflationsausgleichsprämie sollen Beschäftigte entlastet werden, die mit stark gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreisen zu kämpfen haben. Die Prämie kann einmalig oder in mehreren Teilbeträgen bis zu 3000 Euro ausgezahlt werden. Die IG Metall Nordhausen sieht in der Prämie deshalb ein wichtiges Instrument für anstehende und mögliche Haustarifverhandlungen.

Alexander Scharff weiter: „In der kürzlich erfolgreich gestalteten Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie haben wir einen ganz starken Abschluss erzielt. Neben einer deutlichen Erhöhung der monatlichen Entgelte haben wir die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit der Auszahlung einer Inflationsprämie zu 100 Prozent umgesetzt. In flächentarifgebundenen Betrieben haben unsere Mitglieder Anspruch auf die vollen 3.000 Euro.“ Bei Betrieben ohne Flächentarifvertrag sei dieser Anspruch nicht gegeben, gibt Alexander Scharff zu bedenken.

Ein weiteres Beispiel liefert der Sozialbereich. So erhalten Vollzeitbeschäftigte bei der Caritas In den Jahren 2023 und 2024 ebenfalls 3000 Euro unter Ausschöpfung der gesetzlichen Regelung der Steuer- und Abgabenfreiheit. Auszubildende bei der Caritas werden 1000 Euro bekommen. Davon profitieren rund 650.000 Beschäftigte des Wohlfahrtsverbandes. red