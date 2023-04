Infomobil von 50Hertz stoppt in Heringen

Heringen. Die neue 380-kV-Trasse soll auch durch die Landgemeinde Heringen verlaufen. Wann und wo ein Infomobil des Netzbetreibers die aktuellen Pläne vorstellt.

Auf seiner Tour entlang des festgelegten Korridors der „Netzanbindung Südharz“ im Abschnitt Nord macht das Dialogmobil von 50Hertz am Dienstag, 25. April, in Heringen Station. Dabei stellt das Projektteam zwischen 15 und 18 Uhr am Kirchplatz den aktuellen Planungsstand vor und sammelt Hinweise für die nächsten Verfahrensschritte ein.

Der Netzbetreiber 50Hertz startet diese Informationstour vor dem anstehenden Planfeststellungsverfahren, um Hinweise aus der Bevölkerung rechtzeitig aufgreifen und im weiteren Verfahren prüfen zu können. Ziel sei es, Transparenz zu schaffen über die Bewertungskriterien und die bisherigen Untersuchungsergebnisse.

Im nächsten Schritt finalisiert 50Hertz die Unterlagen zum Antrag auf Planfeststellung und übergibt sie der Bundesnetzagentur als zuständiger Genehmigungsbehörde. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird der konkrete Verlauf der Trasse festgelegt. Die neue, leistungsfähigere 380-kV-Freileitung ist ein Ersatzneubau für die bestehende, rund 155 Kilometer lange 220-kV-Freileitung zwischen den Umspannwerken Lauchstädt (Sachsen-Anhalt), Wolkramshausen und Vieselbach. Gebaut werden soll die Trasse dann von 2025 bis 2028.