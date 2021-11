Informationen rund um Drogen in Nordhausen

Nordhausen. Am 23. November stellt sich ein Experte der Polizei den Fragen von Interessierten.

Wie verbreitet sind Drogen in Deutschland und speziell im Südharz? Wie wirken diese und worin bestehen die Gefahren? Kriminalhauptkommissar Hartmut Speiser von der Nordhäuser Polizei beantwortet diese und andere Fragen am Dienstag, 23. November, bei einer kostenfreien Veranstaltung in der Kreisvolkshochschule, Grimmelallee 60. Beginn ist 16 Uhr im Raum 32. Interessierte sollten sich vorher anmelden, entweder telefonisch unter: (03631) 609 10 beziehungsweise: 60 91 27 oder via E-Mail: post@vhs-nordhausen.de