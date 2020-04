Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen zu freien Parzellen

In Zeiten der Corona-Pandemie und der einhergehenden Schließung von gastromischen Einrichtungen und solcher der Freizeitbranche steigt das Interesse an Kleingärten, für die eine relativ geringe Pacht zu zahlen ist. Darum wissend, bietet der Südharzer Kreisverband der Kleingärtner seine Hilfe all jenen an, die eine Parzelle suchen. Erreichbar ist der Verband telefonisch unter 03631/895141 oder per E-Mail: info@kleingaertner-nordhausen.de