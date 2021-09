Nordhausen. Wer den Campus beschnuppern will: Am Sonnabend, 4. September 2021, ist die Gelegenheit.

Für Spätentschlossene gibt es einen zweiten Informationstag an der Nordhäuser Hochschule. Er ist am Sonnabend, 4. September, von 13 bis 18 Uhr. An diesem Tag können sich Interessierte über die Studiengänge, das Studentenleben, die Studienfinanzierung und das Wohnen in Nordhausen informieren. Außerdem können zukünftige Studenten die Einschreibung für ihr Studium vornehmen und den Campus sowie die Stadt beschnuppern. Dieser kleine Hochschulinformationstag wird sowohl live als auch online veranstaltet. Für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen gilt die 3-G-Regel: geimpft, genesen oder negativ getestet.