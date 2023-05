Informationstag zum Tag der Pflege in Nordhausen

Nordhausen. Für pflegende Angehörige, die sich über verschiedene Angebote von Tagespflegen informieren wollen gibt es in Nordhausen eine Veranstaltung, die über alles Wichtige informiert. Wann und wo der Thementag stattfindet.

Wer einen Angehörigen im häuslichen Bereich pflegt und sich eine Entlastung wünscht, der kann sich im Mai zum Tag der Pflege bei einer Veranstaltung des Pflegestützpunktes und der Tagespflegeeinrichtungen des Landkreises Nordhausen informieren.

Los geht es am Mittwoch, 10. Mai, von 10 bis 16 Uhr, in den Räumen des Nordhäuser Jugendclubhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße 10.

„An diesem Tag können pflegende Angehörige das Angebot einer Tagespflege näher kennenlernen. Zudem stellen Anbieter von Tagespflegeeinrichtungen ihre vielfältigen Angebote vor. Die zu pflegenden Angehörigen können an diesem Tag mitgebracht werden, es gibt Kaffee und Kuchen und kleine Mit-Mach-Aktionen“, so Landkreissprecherin Jessica Piper und erklärt, das unterdessen die Tagespflegeanbieter zu Möglichkeiten der Pflege und Finanzierung der Unterstützungsangebote beraten.

Wer bereits jetzt Fragen hat oder anschließend Rückfragen hat, dem stehen alle Tagespflegen und der Pflegestützpunkt im Landkreis Nordhausen zur Verfügung. Unter der Telefonnummer (03631) 911 5101 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@lrandh.thueringen.de lässt sich Kontakt mit diesen aufnehmen aufnehmen.