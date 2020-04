Infotag an Nordhäuser Hochschule findet notfalls nur online statt

Ihren diesjährigen Informationstag hat die Hochschule Nordhausen für den 16. Mai angesetzt. Umfangreiche Online-Angebote sind als zusätzliches oder alleiniges geplant – je nachdem, wie sich die Corona-Situation bis dahin entwickelt.

Campusbesichtigungen, Vorträge zu den Studiengängen und vieles mehr werden als interaktives Format online über das Videokonferenzsystem der Hochschule bereitgestellt. Wer sich dafür interessiert, braucht lediglich einen Internetzugang, eine Kamera und ein Mikrofon. In aktuellen Notebooks und Smartphones ist dies bereits fest eingebaut.

Neben allen Studieninteressierten soll auch der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, die Hochschule und ihre Lehr- und Forschungsgebiete näher kennen zu lernen sowie einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie sieht heutzutage ein hochmodernes Labor aus? Was machen die da eigentlich mit den Photovoltaikanlagen? Was kann zum Thema Recycling noch alles erforscht werden? All diese Fragen werden beim Tag der Offenen Tür beantwortet. Auch einige Kooperationspartner der Hochschule stellen sich vor.