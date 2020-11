Die Zeit rennt. Bis Mitte Januar müssen die Fördermittel beantragt sein. Anderenfalls fließt kein Geld aus dem Dorferneuerungsprogramm in den Umbau des Sachswerfer Kirchhofes.

In zweieinhalb Monaten müssen die Projektunterlagen vorzeigbar sein. Deshalb feilt Mara Hagemeister, Geschäftsführerin des Nordthüringer Ingenieurbüros für Verkehrs- und Tiefbau (NIB), schon fleißig am ersten belastbaren Entwurf. Am Mittwochabend trägt sie ihre Skizzen in den Ortschaftsrat.

Das Ziel ist klar. Der Kirchhof soll das neue Dorfzentrum und zugleich der künftige Festplatz sein. Der Rahmen ist abgesteckt. Ein neuer Mehrzwecksaal soll entstehen, auch eine Bühne, etliche Autostellplätze sowie ein dorffesttaugliches Areal im Schatten der Johannis-Pauli-Kirche.

Mara Hagemeister deutet weitere Details an. Ein Spielplatz für Kinder ist vorgesehen. Die Auswahl der Geräte steht noch an. Eine Wasserfläche soll das Terrain krönen. Heiko Hieronymus (UWL) gefällt diese Idee: Das Konzept erinnere ihn an den Nordhäuser Petersberg. Auch dort sei es eine Bereicherung.

Dirk Wackerhagen (CDU) nickt: Es sei sinnvoll, auch für Kinder etwas anzubieten. Und während der Feste im Sommer könne er sich diese Wasserspiele gut vorstellen.

Mara Hagemeister verspricht: Wasser- und Spielplatz sollen so angelegt werden, dass künftigen Weihnachtsmärkten keine Fläche verloren geht. Klaus Engelhardt (SPD) wünscht sich den Erhalt der alten Mauer. Die müsse demnach saniert werden. Mara Hagemeister sieht darin kein Problem: „Wir schauen uns die Mauer an und nehmen sie mit in das Projekt auf.“

Sämtliche Bäume sollen erhalten bleiben. Für die Beleuchtung plant die Fachfrau Stelen. Den Bereich um den Maibaum herum soll Natursteinpflaster aufwerten. Für weitere Wünsche sei die Planerin offen. Der Fantasie sind jedoch finanzielle Grenzen gesetzt. Für den Kirchhof sind 300.000 Euro vorgesehen.