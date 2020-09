Initiative fordert neuen Status für Juliushütte

Ellrich. Andreas Heise aus Ellrich hat offenen Brief an die neue Gedenkstättenleitung von Mittelbau-Dora geschrieben.

Andreas Heise von der Ellricher „Initiative gegen das Vergessen – wir zeigen Gesicht“ hat einen offenen Brief an die neue Leitung der Gedenkstätte Mittelbau Dora, Karsten Uhl und seine Stellvertreterin Anett Dremel, geschrieben. „Wenngleich im Moment ein Ideenwettbewerb für eine Veränderung des KZ-Gedenkortes Ellrich-Juliushütte läuft, sind wir der Meinung, dass ein ,wartungsfreies Äußeres’ in einem Naturschutzgebiet für die nächsten Jahre nur unter Einbeziehung der Bürger möglich ist“, äußert Heise Kritik an der Entscheidung der Verantwortlichen, diesen Wettbewerb zu veranstalten, ohne die Bürger zu beteiligen.