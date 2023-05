Inklusion in Nordhausen: Picknick auf dem Petersberg soll Austausch ermöglichen

Nordhausen. Das Organisationsteam aus dem Bildungscampus an der Rothleimmühle in Nordhausen hat für den 5. Mai zu einem besonderen Begegnungstag eingeladen.

Mit einem Begegnungstag unter dem Motto „Inklusion in aller Munde“ und jeder Menge Aktionen wird zum fünften Geburtstag des Nordhäuser Netzwerkes für Inklusion am Freitag, 5. Mai, auf den Petersberg eingeladen. Von 14 bis 17 Uhr gibt es ein Inklusions-Picknick mit Mitmachangeboten, denn an diesem Tag wird ebenso der Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung europaweit begangen.

Neben den Aktionsständen der Netzwerkpartner und inklusiven Initiativen aus Nordhausen gehe es auch darum, kritisch in einen Diskurs zu treten, was in Nordhausen für Inklusion erreicht wurde und wo noch Bedarfe bestehen, heißt es in der Ankündigung. Nicht umsonst werde ein dafür angefertigtes Protestbanner den Kletterturm mit der Botschaft „Inklusion beginnt im Kopf“ zieren. „Wir möchten Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten schaffen, um lösungsorientiert Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Landkreis ableiten zu können. Aktuell arbeitet das Netzwerk für Inklusion mit der Sozialplanung des Landratsamtes an Ideen für mehr Barrierefreiheit und Inklusion in Nordhausen“, heißt es von den Organisatoren aus dem Bildungscampus an der Rothleimmühle.