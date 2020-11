„Wenn die Arbeiten weiter planmäßig vorankommen, soll ein Teil des Schulgebäudes bereits im kommenden Jahr wieder genutzt werden.“ Mit dieser positiven Nachricht aus dem Schiller-Gymnasium hat die Kreisverwaltung am Donnerstag den Blick auf die dortige Innensanierung gelenkt.

Landrat Matthias Jendricke (SPD) informierte sich vor Ort über die fast sieben Millionen Euro teuren Arbeiten. Mit dieser Investition werde auch dieses Gymnasium „auf einen modernen Stand mit optimalen Bedingungen für den Unterricht gebracht“, werde der Schulstandort im ländlichen Raum gestärkt, betonte Matthias Jendricke.

Vor rund einem Jahr haben die Abbrucharbeiten in der Schule begonnen, die ursprünglich in den 1930er Jahren gebaut und in den 1950er, 70er und 90er Jahren um Anbauten ergänzt wurde.

Im Zuge der Innensanierung erhält die Schule ein neues Heizungssystem mit Wärmepumpe und Elektroleitungen sowie eine zentrale Lüftungsanlage zur optimalen Belüftung der Klassenräume – eine technische Ausstattung von Schulen, die nicht zuletzt in der Corona-Pandemie immer wieder gefordert wird.

Die Klassenzimmer werden zum Teil vergrößert und neu möbliert, Akustikdecken eingebaut, die Flure durch Oberlichter mit Tageslicht erhellt, die Sanitäranlagen neu gestaltet. Die Statik der Decken und Böden wird stabilisiert und das Kellergeschoss trockengelegt.

Über den Digitalpakt des Bundes und eine Landesförderung wird das Gymnasium medial ausgebaut und mit W-LAN ausgestattet, um die Voraussetzungen für digitales Lehren und Lernen zu schaffen, beispielsweise durch interaktive Tafeln.

Auch der Brandschutz wird den aktuellen Anforderungen angepasst und die Außenanlagen, Grünflächen und der Pausenhof neu gestaltet.

Während der Umbauphase lernen die Schüler in der Grundschule und im ehemaligen Förderzentrum. Der praktische naturwissenschaftliche Unterricht findet weiterhin in einem von der Baustelle abgetrennten Bereich des Hauptgebäudes statt.