Innovative Ideen im Nordhäuser Hochschulinkubator geboren

Das neue Förderprojekt HIKE (Hochschulinkubator für Entrepreneurship) der Hochschule Nordhausen ermöglicht in den nächsten vier Jahren bis zu 40 Gründerteams ihre Geschäftsidee umzusetzen. Studenten und Mitarbeiter der Hochschule, die den Traum vom eigenen Start-Up oder die Idee für ein Produkt haben, dürfen sich auf eine intensive fünfmonatige Betreuung und bis zu 7.500 Euro für die Entwicklung ihrer Gründungsidee freuen, teilt die Nordhäuser Hochschule mit.

Das Projektteam unter der Leitung der Professoren Lutz Göcke, Kareen Schlangen, Elmar Hinz und Klaus-Peter Neitzke unterstützt die potenziellen Gründer beim Testen ihrer Idee, der Erarbeitung einer Marketingstrategie, eines Prototyps sowie eines Business-Plans und der Suche nach Investoren. Sie können nach Angaben der Hochschule aus einem umfangreichen Wissens- und Erfahrungsschatz im Bereich Unternehmensgründung und Produktentwicklung schöpfen. Zusätzlich stehen Unternehmen als Projektpartner zur Verfügung, die als Experten, Jury und Berater agieren, um die Teams so gut als möglich auf die Realisierung vorzubereiten.

Der thematische Schwerpunkt der Projektideen sollte im Bereich Nachhaltigkeit oder „Internet der Dinge“ liegen, aber auch außerhalb dieser Schwerpunkte werden Projektideen unterstützt. So können innovative Dienstleistungen oder Produkte aller Art als Idee umgesetzt werden. Die Teams müssen aus mindestens zwei Personen bestehen und können sich bis zum 28. August für den ersten Durchlauf bewerben. Ab Oktober werden die ersten vier Ideen auf den Weg gebracht.

Die Teams arbeiten fünf Monate intensiv an ihrer Idee. Begleitet werden die Gründerteams dabei von den Projektmitarbeitern Lisa Heyde, Kristina Hülsebusch, Christian Zoll und Philipp Gocht. Am Ende der fünfmonatigen Arbeitsphase halten die potenziellen Gründerteams bestenfalls ihr Produkt in den Händen und sind optimal vorbereitet, sich mit ihrer Idee bei Investoren vorzustellen.