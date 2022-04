Ins Gedächtnis gebrannt

Kommentar: Marco Kneise über einen besonderen Jahrestag

Konkrete Ereignisse die sich an bestimmten Tagen jähren liegen mir nicht. Nein, ich meine nicht Geburtstage. Eher die Ereignisse, die sich ins Gedächtnis brennen, weil man sie hautnah miterlebt hat. So wie am 26. April vor nunmehr zwanzig Jahren. Nicht aus journalistischer Sicht, sondern die des Schülers, der über seiner schriftlichen Abiturprüfung saß.

Was ich in jenen Minuten und Stunden während und nach den 71 Schüssen hörte, sah und roch, habe ich bis heute nicht vergessen. Und dennoch verblassen die Erinnerungen. Weil es ein halbes Leben her ist.

Zu Waffen habe ich daher meine ganz eigene Meinung. Ebenso wie zu Gewalt an Schulen und Kindern die gemobbt werden. Auch weil ich selber ein achtjähriges Kind habe.

Genau zu erfahren, worüber sie miteinander reden, wird nie möglich sein. Doch sollten Eltern es dabei nicht belassen. Mit ihnen zu sprechen ist wichtig. Gerade weil die vergangenen zwei Schuljahre so frustrierend waren und auch ihre Spuren hinterlassen haben.

Drohen Kinder einander massive Gewalt an, ist das nicht unter den Tisch zu kehren. Es bedarf Aussprachen und das Einbeziehen der Lehrkräfte oder sogar eines Schulpsychologen.

Denn mit Wut und Problemen sollte man Kinder und Jugendliche nicht alleine lassen.