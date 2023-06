Insiderinfos vor Thüringer Festspielen in Sondershausen

Vor den zwei Musiktheater-Produktionen der diesjährigen Schlossfestspiele in Sondershausen bietet das Nordhäuser Theater eine Inszenierungseinführung an. Interessierte sind dafür am 16. Juni ab 18 Uhr im Blauen Saal von Schloss Sondershausen willkommen.

Im Schlosshof wird das Musical „Doktor Schiwago“ gegeben, auf der Theaterwiese vor der Schlossrotunde „Die Magd als Herrin“ als Familienoper. Bei der Stückeinführung stellen die Regieteams ihre Konzepte vor, präsentieren einige Bühnenbilder und Kostüme, erzählen Spannendes aus der Historie der Werke. Künstler präsentieren Ausschnitte. Um 19 Uhr folgt der Besuch einer Bühnen-Orchesterprobe für „Doktor Schiwago“ im Schlosshof.