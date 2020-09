Intendant schwört Theatermitarbeiter in Nordhausen auf neue Spielzeit ein

Nordhausen. Die alljährliche Vollversammlung des Theaters fand auf Grund der geltenden Hygienebestimmungen dieses Jahr an der frischen Luft statt. Neben den obligatorischen Sicherheitsbelehrungen wurden die Kulturschaffenden von Theaterintendant Daniel Klajner auf den coronabedingten Alternativspielplan eingeschworen, der an diesem Wochenende mit dem 1. Sinfoniekonzert und am 11. September mit der Oper „Eugen Onegin“ beginnt. Obendrein gab es wieder Blumen für langjährige Mitarbeiter.