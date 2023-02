Interessanter Berufsparcours für Neunt- und Zehntklässler an Nordhäuser Schule

Nordhausen. Über zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten informierten Unternehmen in der Nordhäuser Schule „Am Förstemannweg“.

Wie soll es nach der Schule weitergehen? Welche Ausbildungsinhalte gehören zu welchem Beruf? Diese Fragen stellen sich Schüler wenige Monate vor dem Abschluss. Entscheidungshilfen bot dieser Tage ein Berufsparcours für die Schüler der Klassenstufe 9 und 10 an der Regelschule „Am Förstemannweg“. Dieser ging in die vierte Auflage, berichtet Schulsozialarbeiterin Melanie Pischel. Den Mädchen und Jungen bescheinigt sie „großes Interesse“ an dem Parcours. „Hierbei gewannen sie und ihre Eltern einen genauen Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder und konnten sich einen Überblick über das regionale Ausbildungsangebot verschaffen.“ Die Unternehmen wiederum konnten Kontakte knüpfen in der Hoffnung, zukünftige Fachkräfte für sich zu gewinnen.

Beteiligt hatten sich Maximator, das Südharz-Klinikum, Schachtbau, Edeka Fuchs und die Thüringer Energie AG. Auch die Pro Vita Akademie und das Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege stellten ihr Ausbildungsangebot vor. Nicht zu vergessen die Stadtverwaltung. „Wir freuen uns über eine weitere Zusammenarbeit im Rahmen der beruflichen Orientierung“, so Pischel.