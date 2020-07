Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Investition in die Zukunft

Klotzen statt kleckern. Das ist das Motto des Landkreises Nordhausen bei der laufenden Schulsanierung. Schuldezernent Stefan Nüßle (CDU) sprach am Montag beim Baustart des Ellricher Schulhofes von über 70 Millionen Euro, die in den vergangenen Jahren in die Schulen geflossen seien. Beispiele sind neben Ellrich die Gymnasien in Bleicherode und Nordhausen oder die Regelschule in Niedersachswerfen.

Die Absicht ist deutlich: Der Landkreis will seine Schulen fit für die Zukunft machen. Neben der Bausanierung ist die Digitalisierung das große Thema der Zukunft für die Bildungseinrichtungen. Da stehen die hiesigen Schulen noch ganz am Anfang.

Doch auch in Ellrich wird hierfür Geld in die Hand genommen. Neben der Modernisierung der Schulküche und des Mobiliars fließen Mittel auch in die neue EDV-Anlage. Insgesamt werden 685.300 Euro in die Oberschule in diesem Haushaltsjahr investiert.

Dafür sind die Ellricher den Landkreis-Politikern dankbar. Oder wie es der stellvertretende Ellricher Bürgermeister Ingmar Flohr (FDP) ausdrückte: „Jetzt haben wir die Hardware schön; nun müssen wir uns nur noch um die Software, sprich die Kinder kümmern.“