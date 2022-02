Inzidenz-Höchstwert im Kreis Nordhausen

Nordhausen. Die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Institutes für den Landkreis Nordhausen am Montag, den 14. Februar 2022.

Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht im Landkreis einen Höchststand. Durch acht weitere Neuinfektionen am Sonntag erhöht sich der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Institutes am Montag auf 966,6. Die Gesamtzahl aller gemeldeten Covid-19-Infektionen steigt auf 9647. 94 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. In zwei Südharzer Krankenhäusern werden aktuell drei Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt, von denen zwei invasiv beatmet werden müssen.