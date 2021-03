Inzidenzwert sinkt im Landkreis Nordhausen

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Nordhausen ist den zweiten Tag in Folge gesunken. Er lag laut Angaben des Thüringer Sozialministeriums am Dienstag bei 55,1. Das ist der zweitbeste Wert in Thüringen hinter der Stadt Weimar (50,6). Es sei allerdings von Nachmeldungen auszugehen, so das Ministerium.

Am Montag wurden keine Neuinfektionen gemeldet. In den vergangenen sieben Tagen sind 46 Neuinfektionen aufgetreten, 110 Fälle gelten derzeit als aktiv. Seit Beginn der Pandemie sind 1773 Personen im Landkreis Nordhausen mit dem Virus infiziert worden, 1617 gelten wieder als genesen, und 46 sind an der Krankheit verstorben.