Es ist der letzte Tag der Sommerferien, ein Freitagnachmittag. Beschäftigte von Eaton machen öffentlich, was sie eben in einer Belegschaftsversammlung erfuhren: Nach knapp 30 Jahren soll das Nordhäuser Werk zu Jahresende dicht gemacht werden. Ein Schock für die rund 250 Beschäftigten.

Die Ventil-Produktion soll in ein polnisches Schwesterwerk verlagert werden, bestätigt Werkleiter Jochen Schramm drei Tage später. Nordhausen bescheinigt Eaton eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit.

Steht der Rolandstadt eine neuerliche Tragödie auf dem Arbeitsmarkt bevor? So wie 2002, als sich Reemtsma zurückzog und 150 Menschen in die Arbeitslosigkeit schickte? Oder wie 2007, als die Fahrradwerke mit einst 300 Beschäftigten dicht machten?

Mitte Oktober beteiligte sich ein Großteil der Beschäftigten an einem Warnstreik – offiziell Teil des aktuellen Tarifstreits. Foto: Jan-Niklas Reiche

Nach der Ankündigung von Eaton zeigt sich die Politik empört, die IG Metall kündigt eine „Aktionsplanung“ an, ein Warnstreik folgt Mitte Oktober. Die Bilder signalisieren Kampfbereitschaft. Aber welche Druckmittel hat die Arbeitnehmerseite? Kann das Blatt noch gewendet werden?

Alexander Scharff hat hierzu einiges zu sagen. Sein langjähriges Ehrenamt als Linke-Kreischef und sein Wirken im Kreistag machten ihn bekannt im Südharz – hauptberuflich ist der 36-Jährige Geschäftsführer der Nordhäuser Metall.

Fragt man ihn nach dem schlimmsten Szenario im Fall Eaton, blickt er zwei Jahre voraus: „Das Unternehmen ist stillgelegt. Nordhausen hat eine weitere dahinsiechende Industriebrache. Und ich treffe auf der Straße immer noch Menschen, die einen Job suchen.“

Scharff ist seit elf Jahren hauptamtlich Gewerkschafter. Als solcher hat er natürlich ebenso ein Optimalszenario vor Augen: „Entweder Eaton kehrt um und erhält den Standort samt aller Jobs oder ein Investor übernimmt alle Beschäftigten und bezahlt sie ebenfalls gut.“

Ob überhaupt noch Zeit sei, dafür zu kämpfen? Der Gewerkschafter lächelt: „Die Konzernchefs können sich ja die Werkschließung zu Jahresende wünschen. Aber dafür bräuchte es unter einen Interessenausgleich die Unterschrift des Betriebsrats.“

Zu viel versprechen will er nicht. Aber unversucht lassen will er auch nichts. „Unsere Macht, etwas bewegen zu können, ergibt sich aus den Faktoren Ausdauer, Wissen über unsere Möglichkeiten, Integrität und ein wenig List.“

Maschinenkenner im Betriebsratkontra Manager

List? Ein Warnstreik beispielsweise sei wegen einer angekündigten Betriebsschließung an sich gar nicht erlaubt. Trotzdem war die Aktion vorm Werktor legal – sie fand im Zusammenhang mit den laufenden Tarifverhandlungen statt.

Im Sommer habe er im Tarifstreit gemerkt, dass kein Weiterkommen möglich ist – und geahnt, dass sich eine größere Baustelle auftut, so Scharff. „Ich habe mich sofort um eine Qualifizierung des Betriebsrats für den Ernstfall gekümmert.“ Der Betriebsrat ist das entscheidende Gremium, damit die Arbeitnehmerseite überhaupt kollektiv Einfluss nehmen kann: „Ohne Betriebsrat kann ein Großteil des Betriebsverfassungsgesetzes gar nicht angewendet werden.“

Der Betriebsrat um Karsten Hahn besteht aus Fachleuten der Metallbranche – nicht aus Juristen. „Da können Überforderungssituationen entstehen“, blickt Scharff auf Gespräche mit der Arbeitgeberseite. Mit Managern also, denen Meetings und nicht die Arbeit an der Maschine wohlvertraut sind. Juristisches Fachwissen brauchen die Betriebsräte ebenso wie Kommunikations-Trainings. Die IG Metall und Arbeitnehmer-Rechtsanwältin Susanne Schaperdot lieferte beides.

1150 Angehörige hängen an den Einkommen der Eaton-Mitarbeiter, ermittelte die IG Metall und initiierte diese Fotoaktion. Foto: Alexander Scharff / IG Metall

Von einem Einstieg in Interessenausgleichsverhandlungen haben Betriebsrat und IG Metall bislang abgesehen. Wegen zu vieler offener Fragen. Stattdessen arbeitet man an einem Gegenkonzept zur Werkschließung, die Eaton nur aus „Profitgier“ plane, ist Scharff überzeugt: „Dem Konzern geht es gut. Allein 2018 hat er seinen Aktionären 2,4 Milliarden Euro Dividende gezahlt, nach einem Gewinn von etwa drei Milliarden Euro.“

Auch in der Rolandstadt sei Eaton ein Gewerbesteuerzahler, bezieht sich der Gewerkschafter auf Aussagen des Oberbürgermeisters im Stadtrat. Von Nordhäuser Beschäftigten wisse er, dass „der Laden brummt“, „Aufträge ohne Ende“ eingehen. Scharff vermutet, dass zurzeit versucht wird, auf Lager zu produzieren, um die Zeit des Umzugs nach Polen überbrücken zu können, auf dass Lieferketten nicht unterbrochen werden.

Ein Gegenkonzept also. „Eaton hat in seinem Portfolio außer Ventilen höchstlukrative Produkte. Warum nicht davon eines an den Standort holen und die Mitarbeiter umschulen?“ Der Staat bezuschusse solche Qualifizierungen zu 60 bis 75 Prozent.

Eaton will Werk nicht veräußern sondern einfach nur schließen

Der Gewerkschafter ist entschlossen, als Druckmittel Eaton öffentlich bloßzustellen, indem er die Ankündigung, 250 Menschen den Job zu nehmen, einem Brief an die Eaton-Aktionäre gegenüberstellt, in dem die Chefetage ihre „Verpflichtung gegenüber den Beschäftigten“ betont. „Zwischen dem Tun und den Worten liegen Welten!“, kritisiert Scharff. Auch mit Landrat Matthias Jendricke (SPD) und Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) saßen er, der Betriebsrat und dessen Juristin in Sachen Eaton jüngst zusammen.

„Weder Stadt noch Kreis haben Millionenbudgets. Aber es gibt eine regionale Wirtschaftsförderung. Die sollte gemeinsam mit der Landesentwicklungsgesellschaft schauen, ob sich jemand für die Stadt interessiert“, hofft Alexander Scharff auf einen strategischen Investor, der das Werk übernimmt.

Die Chancen allerdings für diese Lösung sind nach jetzigem Stand gering: Denn Eaton will das Werk gar nicht veräußern, sondern einfach nur schließen. „Vermutlich, um sich keine Konkurrenz an diesen alten Standort zu holen.“

Gut möglich also, dass die IG Metall von ihrem Ziel einer „kollektiven Lösung“ bald abrücken muss. Die ersten Gespräche mit der Arbeitgeberseite fanden vorige Woche und diesen Freitag statt. Scharff weist auf einen Katalog von etwa drei Dutzend Fragen: Der Betriebsrat will beispielsweise wissen, welche Alternativen zur Betriebsschließung geprüft und verworfen wurden, warum Gelder aus dem Corona-Hilfspaket nicht beantragt wurden. Auch die Bilanz samt Gewinn- und Verlustrechnung, eine Übersicht zu Lieferanten und Kunden und Auskünfte zu personalwirtschaftlichen Themen wie die Überstundenstatistik werden gefordert. „Zugesagt hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob staatliche Hilfen infrage kommen und ob eine weitere Produktion am Standort möglich ist“, erklärt Scharff.

Trotz dieses Teilerfolgs – allzu optimistisch klingt er nicht. Denn Ziel des Managements sei nach wie vor, besagten Interessenausgleich so schnell wie möglich zu erzielen.

„Die Arbeitnehmervertreter werden in diesem Fall erbittert um einen guten Sozialplan kämpfen.“ Dessen Kern ist eine Festlegung zu jenem Budget, aus dem Abfindungen bezahlt und eine Transfergesellschaft mitfinanziert wird. Einen Rechtsanspruch darauf haben die Arbeitnehmer nicht – was zählt, ist einzig das Verhandlungsgeschick.

Die Möglichkeit weiterer Warnstreiks ist wegen der laufenden Tarifverhandlungen gegeben. Stundenweise Arbeitsniederlegungen in einem Unternehmen wie Eaton, in dem mehr als 70 Prozent gewerkschaftlich organisiert sind, sind ein starkes Signal nach außen. Die Solidarität wächst, was den Rücken der Beschäftigten wiederum stärkt.

Im Rahmen von Sozialtarifverhandlungen könnten die Eaton-Mitarbeiter auch unbefristet streiken. Allerdings überlegt sich die IG Metall genau, ob und wann sie dazu aufruft. Denn keine Belegschaft ist zu 100 Prozent gewerkschaftlich organisiert, nicht alle bekommen also im Falle einer Aussperrung durch den Arbeitgeber ein Streikgeld.

Außerdem gilt es, Lieferketten zu beachten: „Kommt es wegen eines Streiks bei Eaton zu einem Bandstillstand bei VW in Wolfsburg und werden dort deshalb 80.000 Beschäftigte ausgesperrt, wäre das nicht zweckdienlich.“

Der unbefristete Streik gilt als das schärfste Schwert der Arbeitnehmerseite vor möglichen Interessenausgleichsverhandlungen. Noch ist dieser in Nordhausen kein Thema. „Aber sage niemals nie. Wir werden sehen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln“, meint Scharff.

Eine Transfergesellschaft, betont er, müsste mehr sein als ein Zwischenparkplatz für die Beschäftigten, die dann doch wieder beim Arbeitsamt antreten müssen. Nein, sie müsste die Frauen und Männer fit machen für Jobs der Zukunft: „Die Metallverarbeitung wird bei Weitem nicht alle auffangen“, blickt der IG-Metaller auf den hiesigen Arbeitsmarkt. Logistik, Pflege und Bau seien die Sektoren mit den besten Jobaussichten. „Aber auch Berufsbilder der Zukunft im Zuge der Digitalisierung könnten Chancen bieten.“ Dass viele bei Null anfangen müssten, ist ihm bewusst. Auch diese Tatsache spornt ihn an.

„Die Beschäftigten haben inzwischen nichts mehr zu verlieren außer ihrer Würde, wenn wir klein beigeben.“