Ist unser Leben weniger wert?

Man muss die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen. Als August Bebel einst diese Worte wählte, kannte er keine DDR. Ostalgie war noch nicht im Wortschatz der Deutschen. Und doch passt dieser Satz auch wunderbar in die heutige Zeit.

Die deutsche Kluft zwischen Ost und West ist auch 2020 noch spürbar. Und ich behaupte: Mindestens meine Generation wird sie bis an ihr Lebensende nicht gänzlich überwinden können. Zu tief waren die Wunden, die vielerorts geschlagen wurden. Mögen sie an vielen Stellen verheilt sein, die Narben sind geblieben. Und jenes hartnäckige Gefühl, die ostdeutschen Lebensleistungen seien weniger wert.

Niemand will die DDR zurück. Aber die dort gelebten Jahre undifferenziert zu verurteilen – aus der Perspektive des moralischen Triumphators –, ist mindestens überheblich.

Wer heute die Befindlichkeiten vieler Menschen östlich der Elbe verstehen will, braucht nur auf all die Brüche in den Biografien zu schauen. Deshalb ist es gut, dass die Treuhand-Sonderschau nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern gezeigt wird. Nach dem Nordhäuser IFA-Museum ist ihre nächste Station im südlichen Bayern. Wollen wir hoffen, dass sie dort auf Interesse stößt. Und nicht nur bei den Übersiedlern.